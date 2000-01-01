Постникова (Сафронкина-Софранкина) Евдокия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова (Сафронкина-Софранкина) Евдокия Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафронкин Терентий Никифорович

Мать: Сафронкина Дарья Ануфриевна-Онуфриевна

Рождение ребёнка
09.05.1932

Дочь: Постникова Майя Георгиевна

Отец ребёнка: Постников Георгий Петрович

Рождение ребёнка
28.07.1935

Сын: Постников Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Постников Георгий Петрович

Рождение ребёнка
19.12.1952

Сын: Постников Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Постников Георгий Петрович

Смерть
Неизвестно
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