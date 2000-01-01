Постникова (Сафронкина-Софранкина) Евдокия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1932
Дочь: Постникова Майя Георгиевна
Отец ребёнка: Постников Георгий Петрович
Рождение ребёнка
28.07.1935
Сын: Постников Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Постников Георгий Петрович
Рождение ребёнка
19.12.1952
Сын: Постников Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Постников Георгий Петрович
Смерть
Неизвестно