Постников Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Постников Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1932
Дочь: Постникова Майя Георгиевна
Мать ребёнка: Постникова Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
28.07.1935
Сын: Постников Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Постникова Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
19.12.1952
Сын: Постников Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Постникова Евдокия Терентьевна
Смерть
1993