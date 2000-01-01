Постников Георгий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постников Георгий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Постников Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1932

Дочь: Постникова Майя Георгиевна

Мать ребёнка: Постникова Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
28.07.1935

Сын: Постников Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Постникова Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
19.12.1952

Сын: Постников Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Постникова Евдокия Терентьевна

Смерть
1993
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