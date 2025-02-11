Касаткин Иван Степанов
мужской, родился 1802, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецКасаткин СтепанДо 1784 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Касаткина Матрёна Андреева1805 г.р.
Дети
Касаткин Афонасий Иванов1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Касаткин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно