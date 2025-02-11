Касаткин Иван Степанов 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Касаткин Иван Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1802, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Касаткин СтепанДо 1784 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Касаткина Матрёна Андреева1805 г.р.
Дети
Касаткин Афонасий Иванов1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Касаткин Степан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касаткина Матрёна Андреева

Рождение ребёнка
1822

Сын: Касаткин Афонасий Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

95 семья

Смерть
Неизвестно

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