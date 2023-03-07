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Касаткин Афонасий Иванов

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Касаткин Иван Степанов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Афонасьева

Мать ребёнка: Касаткина Марья Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Афонасьева

Мать ребёнка: Касаткина Марья Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
95 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касаткина Марья Васильева

Смерть
Неизвестно
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