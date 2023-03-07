Касаткин Афонасий Иванов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Касаткин Иван Степанов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Афонасьева
Мать ребёнка: Касаткина Марья Васильева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Афонасьева
Мать ребёнка: Касаткина Марья Васильева
Место жительства
1850
95 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно