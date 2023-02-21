Сидоренко Иван Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиОколо 1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Сидоренко Марко
Мать: Сидоренко Анастасия
Работа или профессия
Неизвестно
Место работы: Полтавская геологоразведка
Место жительства
Неизвестно
Россошинцы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидоренко Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидоренко Таисия
Смерть
Около 1971
Причина смерти: выпал на ходу из кабины грузовика