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Сидоренко Иван Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Около 1971

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1909 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Сидоренко Марко

Мать: Сидоренко Анастасия

Работа или профессия
Неизвестно
Место работы: Полтавская геологоразведка
Место жительства
Неизвестно
Полтава, Полтавська область
Россошинцы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоренко Таисия

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренко Таисия

Смерть
Около 1971
Полтава, Полтавська область
Причина смерти: выпал на ходу из кабины грузовика
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