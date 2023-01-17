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Сидоренко Анастасия

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Место рождения

Ярмаки, Полтавська область

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Около 1979

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1909

Сын: Сидоренко Афанасий Маркович

Отец ребёнка: Сидоренко Марко

Ярмаки, Полтавська область
Рождение
Около 1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярмаки, Полтавська область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Галина Марковна

Отец ребёнка: Сидоренко Марко

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сидоренко Иван Маркович

Отец ребёнка: Сидоренко Марко

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко Лука Маркович

Отец ребёнка: Сидоренко Марко

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко Михайло Маркович

Отец ребёнка: Сидоренко Марко

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Марко

Смерть
Около 1979
Полтава, Полтавська область
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