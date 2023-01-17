Сидоренко Анастасия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиОколо 1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1909
Сын: Сидоренко Афанасий Маркович
Отец ребёнка: Сидоренко Марко
Рождение
Около 1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Галина Марковна
Отец ребёнка: Сидоренко Марко
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Сидоренко Марко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сидоренко Марко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренко Михайло Маркович
Отец ребёнка: Сидоренко Марко
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоренко Марко
Смерть
Около 1979
Полтава, Полтавська область