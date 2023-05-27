Келеваев Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Келеваев Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Келеваева Федора Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Келеваева Синклитикия Васильевна
Мать ребёнка: Келеваева Федора Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Келеваев Никита Васильевич
Мать ребёнка: Келеваева Федора Васильевна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847