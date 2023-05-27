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Келеваев Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Келеваев Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Келеваева Федора Васильевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Келеваева Синклитикия Васильевна

Мать ребёнка: Келеваева Федора Васильевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1831

Сын: Келеваев Никита Васильевич

Мать ребёнка: Келеваева Федора Васильевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Келеваева Федора Васильевна

Смерть
1847
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