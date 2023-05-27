Келеваева Федора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Келеваев Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Келеваев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Келеваева Синклитикия Васильевна
Отец ребёнка: Келеваев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Келеваев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Келеваев Василий Петрович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно