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Келеваева Федора Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Келеваев Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Келеваев Василий Петрович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Келеваева Синклитикия Васильевна

Отец ребёнка: Келеваев Василий Петрович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1831

Сын: Келеваев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Келеваев Василий Петрович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Келеваев Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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