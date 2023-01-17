Амирова Афизал Навширван кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирова Афизал Навширван кызы

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Место рождения

Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

20.05.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Навширван Максют улы

Мать: Асхапзямал Абдулвали кызы

Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Амиров Миннигали Минлибай улы

Отец ребёнка: Амиров Минлибай Гайнулла улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Амирова Миннифатиха Минлибай кызы

Отец ребёнка: Амиров Минлибай Гайнулла улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1862 ст.

Сын: Амиров Минниахмаджан Минлибай улы

Отец ребёнка: Амиров Минлибай Гайнулла улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амиров Минлибай Гайнулла улы

Никах
Неизвестно

Муж: Амиров Минлибай Гайнулла улы

Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.05.1865 ст.
Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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