Амирова Афизал Навширван кызы
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смерти20.05.1865 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Навширван Максют улы
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Амиров Миннигали Минлибай улы
Отец ребёнка: Амиров Минлибай Гайнулла улы
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Амирова Миннифатиха Минлибай кызы
Отец ребёнка: Амиров Минлибай Гайнулла улы
Рождение ребёнка
12.04.1862 ст.
Сын: Амиров Минниахмаджан Минлибай улы
Отец ребёнка: Амиров Минлибай Гайнулла улы
Бракосочетание
Неизвестно
Никах
Неизвестно
Смерть
20.05.1865 ст.