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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Ильинична
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эктова Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?