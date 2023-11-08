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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Ильинична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эктова Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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