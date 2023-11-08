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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Ильинична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эктова Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?