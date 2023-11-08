Эктова Пелагея Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1930
Дочь: Калачикова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Эктов Николай Михайлович
Тамбов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапович Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Эктов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эктов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Эктов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эктов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Эктов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эктов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Эктов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно