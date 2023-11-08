Эктова Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эктова Пелагея Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
07.02.1930

Дочь: Калачикова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Эктов Николай Михайлович

Тамбов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапович Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Эктов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эктов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Эктов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эктов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Эктов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эктов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Эктов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эктов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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