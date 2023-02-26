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Гончарова Параскева Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

01.11.1855

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Гончаров Роман (Дометиев)

Отец ребёнка: Гончаров Дометий Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1819

Дочь: Агрипина Дометиева

Отец ребёнка: Гончаров Дометий Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1820

Дочь: Рыженкова Елизавета Дометиева

Отец ребёнка: Гончаров Дометий Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.11.1855
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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