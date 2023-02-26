Гончарова Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти01.11.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гончаров Роман (Дометиев)
Отец ребёнка: Гончаров Дометий Трофимов
Рождение ребёнка
13.06.1819
Дочь: Агрипина Дометиева
Отец ребёнка: Гончаров Дометий Трофимов
Рождение ребёнка
05.09.1820
Дочь: Рыженкова Елизавета Дометиева
Отец ребёнка: Гончаров Дометий Трофимов
Смерть
01.11.1855