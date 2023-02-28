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Гончаров Дометий Трофимов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

29.04.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Гончаров Роман (Дометиев)

Мать ребёнка: Гончарова Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1819

Дочь: Агрипина Дометиева

Мать ребёнка: Гончарова Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1820

Дочь: Рыженкова Елизавета Дометиева

Мать ребёнка: Гончарова Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.04.1855
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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