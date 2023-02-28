Гончаров Дометий Трофимов
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти29.04.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гончаров Роман (Дометиев)
Мать ребёнка: Гончарова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
13.06.1819
Дочь: Агрипина Дометиева
Мать ребёнка: Гончарова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
05.09.1820
Дочь: Рыженкова Елизавета Дометиева
Мать ребёнка: Гончарова Параскева Петрова
Смерть
29.04.1855