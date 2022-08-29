Косухин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухин Михаил

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

10.11.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

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Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1935

Отец: Косухин Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рябкова) Нина Куприяновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
19.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рябкова) Нина Куприяновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рябкова) Нина Куприяновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край

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