Косухин Михаил
Место рождения
Дата рождения10.11.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1935
Отец: Косухин Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Рябкова) Нина Куприяновна
Рождение ребёнка
12.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Рябкова) Нина Куприяновна
Смерть
Неизвестно