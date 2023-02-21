(Рябкова) Нина Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косухин Михаил
Рождение ребёнка
12.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косухин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косухин Михаил
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Пермь. Северное кладбище