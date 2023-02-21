(Рябкова) Нина Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рябкова) Нина Куприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косухин Михаил

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косухин Михаил

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косухин Михаил

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Пермь. Северное кладбище
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