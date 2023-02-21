Бунаков Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: Бунаков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Бунаков Демид
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Кадочникова Агрофена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Бунаков Егор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Бунаков Вавило
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно