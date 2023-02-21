Бунаков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунаков Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: Бунаков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Бунаков Демид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Кадочникова Агрофена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Бунаков Егор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Бунаков Вавило

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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