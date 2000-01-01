Кадочникова (Бунакова) Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Бунаков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Васильевич
Суксунская волость Пермского края
Рождение ребёнка
1727
Сын: Кадочников Василий Ефимович
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Васильевич
села Введенского государственные черносошные крестьяне которые приписаны к казенному Сылвинскому железному заводу в 1738 году; (Вв��денский приход, РГАДА 350-2-1631)
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Щербакова Орина Ефимовна
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Ветлугина Акулина Ефимовна
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Кадочников Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Васильевич
села Введенского государственные черносошные крестьяне которые приписаны к казенному Сылвинскому железному заводу в 1738 году; (Вв��денский приход, РГАДА 350-2-1631)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно