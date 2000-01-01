Бунаков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1662
Сын: Бунаков Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1666
Сын: Бунаков Фотий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Бунаков Евдоким
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Бунаков Фрол
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно