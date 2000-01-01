Бунаков Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБунаков Евдоким

Бунаков Евдоким

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

До 1747

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Бунаков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Бунаков Сидор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Бунаков Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Бунаков Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Бунаков Прокопий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Цепилова Марина Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Бунаков Степан

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1747
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close