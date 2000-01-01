Бунаков Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиДо 1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Бунаков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Бунаков Сидор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Бунаков Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Бунаков Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Бунаков Прокопий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Цепилова Марина Евдокимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Бунаков Степан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1747