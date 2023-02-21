Денисова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Денисова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Денисова Варвара Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович
Варали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.10.1932
Дочь: Батурина Александра Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Алесандра Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович
Смерть
Неизвестно