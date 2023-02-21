Денисова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Денисова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Денисова Варвара Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Денисов Петр Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович

Варали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.10.1932

Дочь: Батурина Александра Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Аким Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Алесандра Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Николай Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Иван Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Иван Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Игнатович

Смерть
Неизвестно
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