Денисов Аким Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Аким Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Павел Игнатович

Мать: Денисова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Михаил Акимович

Мать ребёнка: Денисова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазкова Татьяна Акимовна

Мать ребёнка: Денисова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Валентина Акимовна

Мать ребёнка: Денисова Александра

Смерть
Неизвестно
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