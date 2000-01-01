Денисов Аким Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денисов Павел Игнатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Денисова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазкова Татьяна Акимовна
Мать ребёнка: Денисова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Валентина Акимовна
Мать ребёнка: Денисова Александра
Смерть
Неизвестно