Денисов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Николай Павлович

Денисов Николай Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Павел Игнатович

Мать: Денисова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1963

Дочь: Денисова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Денисова Валентина

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барышникова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Денисова Валентина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close