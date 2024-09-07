Панжинский Антон Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1899
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Панжинский Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1847 ст.
Свидетели: от жениха- Поликарп Сергеев Шачнев Григорий Варламов Ляпин Трафим Андрианов Ляпин от невесты- Ананий Андрианов Ляпин Лукь... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1853
Сын: Панжинский Илья Антонович
Мать ребёнка: Панжинская Александра Ларионовна
Крёстные: Степан Иванов Панжинский солдатка Мария Осиповна Шахова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Панжинский Григорий Антонович
Мать ребёнка: Панжинская Александра Ларионовна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Шачнева (Панжинская) Акилина Антоновна
Мать ребёнка: Панжинская Александра Ларионовна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Семибратова (Панжинская) Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1866 ст.
Сын: Панжинский Андрей Антонович
Мать ребёнка: Панжинская Александра Ларионовна
Рождение ребёнка
15.10.1869 ст.
Сын: Панжинский Андрей Антонович
Мать ребёнка: Панжинская Александра Ларионовна
Смерть
1899