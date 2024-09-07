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Панжинский Антон Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Панжинский Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1847 ст.

Жена: Панжинская Александра Ларионовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Свидетели: от жениха- Поликарп Сергеев Шачнев Григорий Варламов Ляпин Трафим Андрианов Ляпин от невесты- Ананий Андрианов Ляпин Лукь... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1853

Сын: Панжинский Илья Антонович

Мать ребёнка: Панжинская Александра Ларионовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Степан Иванов Панжинский солдатка Мария Осиповна Шахова
Рождение ребёнка
1857

Сын: Панжинский Григорий Антонович

Мать ребёнка: Панжинская Александра Ларионовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Шачнева (Панжинская) Акилина Антоновна

Мать ребёнка: Панжинская Александра Ларионовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Семибратова (Панжинская) Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1866 ст.

Сын: Панжинский Андрей Антонович

Мать ребёнка: Панжинская Александра Ларионовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.10.1869 ст.

Сын: Панжинский Андрей Антонович

Мать ребёнка: Панжинская Александра Ларионовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1899
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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