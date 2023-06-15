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Панжинская Александра Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1847 ст.

Муж: Панжинский Антон Никифорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Свидетели: от жениха- Поликарп Сергеев Шачнев Григорий Варламов Ляпин Трафим Андрианов Ляпин от невесты- Ананий Андрианов Ляпин Лукь... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1853

Сын: Панжинский Илья Антонович

Отец ребёнка: Панжинский Антон Никифорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Степан Иванов Панжинский солдатка Мария Осиповна Шахова
Смерть
Неизвестно