Панжинская Александра Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1847 ст.
Свидетели: от жениха- Поликарп Сергеев Шачнев Григорий Варламов Ляпин Трафим Андрианов Ляпин от невесты- Ананий Андрианов Ляпин Лукь... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1853
Сын: Панжинский Илья Антонович
Отец ребёнка: Панжинский Антон Никифорович
Крёстные: Степан Иванов Панжинский солдатка Мария Осиповна Шахова
Смерть
Неизвестно