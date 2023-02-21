Крючков Яков Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючков Яков Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

20.08.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1927

Сын: Крючков Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Маршубина Нионила Андреевна

Рождение ребёнка
04.02.1929

Сын: Крючков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Маршубина Нионила Андреевна

Смерть
20.08.1979
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