Крючков Яков Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти20.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1927
Сын: Крючков Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Маршубина Нионила Андреевна
Рождение ребёнка
04.02.1929
Сын: Крючков Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Маршубина Нионила Андреевна
Смерть
20.08.1979