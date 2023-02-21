Маршубина Нионила Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти05.05.1964
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Маршубин Андрей Алексеевич
Мать: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1916
Сын: Крючков Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Крючков Яков Евсеевич
Рождение ребёнка
30.09.1927
Сын: Крючков Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Крючков Яков Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.05.1964