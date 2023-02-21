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Маршубина Нионила Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

05.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Маршубин Андрей Алексеевич

Мать: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.1916

Сын: Крючков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Крючков Яков Евсеевич

Рождение ребёнка
30.09.1927

Сын: Крючков Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Крючков Яков Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Яков Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.05.1964
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