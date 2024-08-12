Бабич Григорий Онисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабич Григорий Онисимов

Бабич Григорий Онисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабич Анисим Андрианович (Андреевич)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабич Зиновия Тимофеева

Рождение ребёнка
08.02.1896

Сын: Бабич Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Бабич Зиновия Тимофеева

Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
8.02.1896г. (9) Никифор - д. НОВОНЕЖИно крест. Григорий Онисимов Бабич его жена Зиновия Тимофеева. Крёстные: д. НОВОНЕЖИно крест. Евфимий Владимиров Клыжка и Прохора Иванова Клименко, жена Наталия Фёо... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.