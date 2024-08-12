Бабич Зиновия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабич Зиновия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабич Григорий Онисимов

Рождение ребёнка
08.02.1896

Сын: Бабич Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Бабич Григорий Онисимов

Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
8.02.1896г. (9) Никифор - д. НОВОНЕЖИно крест. Григорий Онисимов Бабич его жена Зиновия Тимофеева. Крёстные: д. НОВОНЕЖИно крест. Евфимий Владимиров Клыжка и Прохора Иванова Клименко, жена Наталия Фёо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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