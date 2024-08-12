Бабич Зиновия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1896
Сын: Бабич Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Бабич Григорий Онисимов
Новонежино, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
8.02.1896г. (9) Никифор - д. НОВОНЕЖИно крест. Григорий Онисимов Бабич его жена Зиновия Тимофеева. Крёстные: д. НОВОНЕЖИно крест. Евфимий Владимиров Клыжка и Прохора Иванова Клименко, жена Наталия Фёо... Показать все
Смерть
Неизвестно