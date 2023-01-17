Политова (Краснобаева) Аполлинария Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Краснобаев Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1935
Дочь: Семерикова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Политов Иван
Новое, Несвойская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Политов Иван
Смерть
Неизвестно