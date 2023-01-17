Политова (Краснобаева) Аполлинария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политова (Краснобаева) Аполлинария Павловна

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Место рождения

Несвойское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Краснобаев Павел

Мать: не указана

Несвойское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1935

Дочь: Семерикова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Политов Иван

Новое, Несвойская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Политов Иван

Смерть
Неизвестно
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