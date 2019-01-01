- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Верхневологодской церкви. Список Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
665Несвойское, сц. вл.при р. Вологде.25½10½23628Завод 1.
666Несвойское, д. вл.при р. Вологде.25½10½7922Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
149. Несвойская, деревня бывшая владельческая, при реке Вологде, дворов 10, жителей 50, волостное правление (у г. 25 в.), школа. В 1 версте — Христо-Рождественский Верхне Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4738НесвойскоеНесвойское.Рождественскийбывшие помещичьи255173042
48—НесвойскоеНесвойское.Рождественскийсобственники255231
49—Водяная мельницаПол. д. Несв.Михаило-Архангельскийсобственники255191
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Несвойское1206213деревняРусские284458102
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Несвойское (СС.,СККОВ,торг. зав.,больн.,Нардом,шк. I ст.,изба-чит.)3336деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.2828
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245079Несвойскоедеревня59°22'с.ш.39°31'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440463д Несвойскоедеревня