Шипицын Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Егор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Шипицын Иван Николаевич

Мать: Шипицына Мавра

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Шипицына Ульяна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шипицын Василий Егорович

Мать ребёнка: Шипицына Ульяна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Афонасея Егоровна

Мать ребёнка: Шипицына Ульяна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Ульяна

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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