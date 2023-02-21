Шипицын Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Шипицын Иван Николаевич
Мать: Шипицына Мавра
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Шипицына Ульяна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Шипицына Ульяна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Афонасея Егоровна
Мать ребёнка: Шипицына Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Ульяна
Смерть
Неизвестно