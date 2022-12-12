Шипицына Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Шипицын Егор Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Шипицын Егор Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Афонасея Егоровна
Отец ребёнка: Шипицын Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850