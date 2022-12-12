Шипицына Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Шипицын Егор Иванович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шипицын Василий Егорович

Отец ребёнка: Шипицын Егор Иванович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Афонасея Егоровна

Отец ребёнка: Шипицын Егор Иванович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Егор Иванович

Смерть
До 1850
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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