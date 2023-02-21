Марычев Трифон Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Рождение ребёнка
30.03.1911
Сын: Марычев Кирилл Трифонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1913
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Марычев Александр Трифонович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно