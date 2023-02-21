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Марычев Трифон Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Марычев Георгий Павлович

Мать: Марычева Агрипина Филипповна

Рождение ребёнка
30.03.1911

Сын: Марычев Кирилл Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1913

Сын: Марычев Фёдор Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Марычев Александр Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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