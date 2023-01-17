Марычева (Никишина) Агрипина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марычева (Никишина) Агрипина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.11.1888

Муж: Марычев Георгий Павлович

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник - Павел Биряев. Дьячки - Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Марычев Трифон Георгиевич

Отец ребёнка: Марычев Георгий Павлович

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Марычев Георгий Павлович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Марычев Илларион Георгиевич

Отец ребёнка: Марычев Георгий Павлович

Рождение ребёнка
21.09.1913

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Марычев Георгий Павлович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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