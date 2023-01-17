Марычева (Никишина) Агрипина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник - Павел Биряев. Дьячки - Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Марычев Трифон Георгиевич
Отец ребёнка: Марычев Георгий Павлович
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Марычев Георгий Павлович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Марычев Илларион Георгиевич
Отец ребёнка: Марычев Георгий Павлович
Рождение ребёнка
21.09.1913
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Марычев Георгий Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно