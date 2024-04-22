Киселёв Василий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1891 ст.
Сын: Киселёв Василий Васильевич
Мать ребёнка: Киселёва Феврония Александровна
Рождение ребёнка
10.03.1896 ст.
Дочь: Киселёва Мария Васильевна
Мать ребёнка: Киселёва Феврония Александровна
Рождение ребёнка
17.09.1899 ст.
Дочь: Киселёва Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Киселёва Феврония Александровна
Рождение ребёнка
03.04.1902 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Феврония Александровна
Смерть
Неизвестно