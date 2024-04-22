Киселёв Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёв Василий Николаевич

Киселёв Василий Николаевич

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Киселёв Николай Павлович

Мать: Киселёва Акулина Максимовна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Жена: Киселёва Феврония Александровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1891 ст.

Сын: Киселёв Василий Васильевич

Мать ребёнка: Киселёва Феврония Александровна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1896 ст.

Дочь: Киселёва Мария Васильевна

Мать ребёнка: Киселёва Феврония Александровна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1899 ст.

Дочь: Киселёва Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Киселёва Феврония Александровна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1902 ст.

Сын: Киселёв Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: Киселёва Феврония Александровна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close