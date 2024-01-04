Киселёва Феврония Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1891 ст.
Сын: Киселёв Василий Васильевич
Отец ребёнка: Киселёв Василий Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1896 ст.
Дочь: Киселёва Мария Васильевна
Отец ребёнка: Киселёв Василий Николаевич
Рождение ребёнка
17.09.1899 ст.
Дочь: Киселёва Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Киселёв Василий Николаевич
Рождение ребёнка
03.04.1902 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно