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Киселёва Феврония Александровна

Место рождения

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Киселёв Василий Николаевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1891 ст.

Сын: Киселёв Василий Васильевич

Отец ребёнка: Киселёв Василий Николаевич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1896 ст.

Дочь: Киселёва Мария Васильевна

Отец ребёнка: Киселёв Василий Николаевич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1899 ст.

Дочь: Киселёва Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Киселёв Василий Николаевич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1902 ст.

Сын: Киселёв Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Киселёв Василий Николаевич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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