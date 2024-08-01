Старчикова (Воробьева) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1836
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панферова (Старчикова) Ирина Исидоровна
Отец ребёнка: Старчиков Сидор Лукьянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старчиков Филипп Исидорович
Отец ребёнка: Старчиков Сидор Лукьянов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Старчиков Тимофей Исидорович
Отец ребёнка: Старчиков Сидор Лукьянов
Смерть
Неизвестно