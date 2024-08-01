Старчикова (Воробьева) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старчикова (Воробьева) Анна Сергеевна

Место рождения

Вяжля, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.01.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1836

Отец: Воробьев Сергей Тимофеев

Мать: Воробьева Акилина Никифорова

Вяжля, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старчиков Сидор Лукьянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панферова (Старчикова) Ирина Исидоровна

Отец ребёнка: Старчиков Сидор Лукьянов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старчиков Филипп Исидорович

Отец ребёнка: Старчиков Сидор Лукьянов

Вяжля, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Старчиков Тимофей Исидорович

Отец ребёнка: Старчиков Сидор Лукьянов

Вяжля, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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