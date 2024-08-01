Старчиков Сидор Лукьянов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панферова (Старчикова) Ирина Исидоровна
Мать ребёнка: Старчикова (Воробьева) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старчиков Филипп Исидорович
Мать ребёнка: Старчикова (Воробьева) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Старчиков Тимофей Исидорович
Мать ребёнка: Старчикова (Воробьева) Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно