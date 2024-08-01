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Старчиков Сидор Лукьянов

Место рождения

Вяжля, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старчиков Владимир Самуилов

Мать: Старчикова Федосья Евстратова

Вяжля, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старчикова (Воробьева) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панферова (Старчикова) Ирина Исидоровна

Мать ребёнка: Старчикова (Воробьева) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старчиков Филипп Исидорович

Мать ребёнка: Старчикова (Воробьева) Анна Сергеевна

Вяжля, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Старчиков Тимофей Исидорович

Мать ребёнка: Старчикова (Воробьева) Анна Сергеевна

Вяжля, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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