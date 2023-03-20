Марфа Петрова 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Петрова

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 1827, Кустово, Мегринская волость, Белозерский уезд

умерла Неизвестно

Супруги
Михаил Васильев1832 г.р.
Дети
Баклушин Иван Михайлов16.11.1853 г.р.
Анна Михайловна25.11.1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Кустово, Мегринская волость, Белозерский уезд

Бракосочетание
03.11.1852

Муж: Михаил Васильев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
16.11.1853

Сын: Баклушин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
25.11.1855

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
13.07.1857

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
13.12.1859

Сын: Павел Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
18.08.1868

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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