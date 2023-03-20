Марфа Петрова
женский, родилась 1827, Кустово, Мегринская волость, Белозерский уезд
умерла Неизвестно
Супруги
Михаил Васильев1832 г.р.
Дети
Баклушин Иван Михайлов16.11.1853 г.р.
Анна Михайловна25.11.1855 г.р.Показать еще 3
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Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Кустово, Мегринская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
03.11.1852
Муж: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
16.11.1853
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
25.11.1855
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
13.07.1857
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
13.12.1859
Сын: Павел Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
18.08.1868
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Смерть
Неизвестно