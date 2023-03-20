Анна Михайлова 18.08.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Михайлова

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 18.08.1868, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

умерла Неизвестно

Мать
Марфа Петрова1827 г.р.
Отец
Михаил Васильев1832 г.р.
Супруги
Тимофей ХрисанфовНеизвестно г.р.
Дети
Анна Тимофеева07.12.1892 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1868

Отец: Михаил Васильев

Мать: Марфа Петрова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Бракосочетание
1892

Муж: Тимофей Хрисанфов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Метрическая книга Покровской Замошской церкви 1890-1899

Рождение ребёнка
07.12.1892

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Хрисанфов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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