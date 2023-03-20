Анна Михайлова
женский, родилась 18.08.1868, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
умерла Неизвестно
МатьМарфа Петрова1827 г.р.
ОтецМихаил Васильев1832 г.р.
Супруги
Тимофей ХрисанфовНеизвестно г.р.
Дети
Анна Тимофеева07.12.1892 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1868
Отец: Михаил Васильев
Мать: Марфа Петрова
Бракосочетание
1892
Муж: Тимофей Хрисанфов
Рождение ребёнка
07.12.1892
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Хрисанфов
Смерть
Неизвестно