Павел Михайлов
мужской, родился 13.12.1859, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
умер 14.07.1860, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
МатьМарфа Петрова1827 г.р.
ОтецМихаил Васильев1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1859
Отец: Михаил Васильев
Мать: Марфа Петрова
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.07.1860
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область