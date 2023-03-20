Павел Михайлов 13.12.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Павел Михайлов

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 13.12.1859, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

умер 14.07.1860, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Мать
Марфа Петрова1827 г.р.
Отец
Михаил Васильев1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1859

Отец: Михаил Васильев

Мать: Марфа Петрова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
14.07.1860
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Причина смерти: от родимца

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