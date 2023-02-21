Лупенко Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 17.09.1910 по 1979
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лупенко Григорий Павлович
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лупенко Анна Павловна
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лупенко Александра Павловна
Мать ребёнка: Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Смерть
Неизвестно