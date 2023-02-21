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Лупенко Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 17.09.1910 по 1979

Сын: Лупенко Георгий Павлович

Мать ребёнка: Ульяна

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Лупенко Григорий Павлович

Мать ребёнка: Ульяна

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Лупенко Кузьма Павлович

Мать ребёнка: Ульяна

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лупенко Анна Павловна

Мать ребёнка: Ульяна

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупенко Василий Павлович

Мать ребёнка: Ульяна

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лупенко Александра Павловна

Мать ребёнка: Ульяна

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Смерть
Неизвестно
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