Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 17.09.1910 по 1979

Сын: Лупенко Георгий Павлович

Отец ребёнка: Лупенко Павел

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Лупенко Григорий Павлович

Отец ребёнка: Лупенко Павел

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Лупенко Кузьма Павлович

Отец ребёнка: Лупенко Павел

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лупенко Анна Павловна

Отец ребёнка: Лупенко Павел

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупенко Василий Павлович

Отец ребёнка: Лупенко Павел

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лупенко Александра Павловна

Отец ребёнка: Лупенко Павел

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лупенко Павел

Смерть
Неизвестно
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