Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 17.09.1910 по 1979
Отец ребёнка: Лупенко Павел
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лупенко Григорий Павлович
Отец ребёнка: Лупенко Павел
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Лупенко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лупенко Анна Павловна
Отец ребёнка: Лупенко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лупенко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лупенко Александра Павловна
Отец ребёнка: Лупенко Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лупенко Павел
Смерть
Неизвестно