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Лупенко Георгий Павлович

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Место рождения

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

С 17.09.1910 по 1979

Дата смерти

25.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 17.09.1910 по 1979

Отец: Лупенко Павел

Мать: Ульяна

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Иммиграция
Между 1933 и 1936
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.02.1946

Дочь: Лупенко Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Ирина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Матвеевна

Смерть
25.09.1979
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