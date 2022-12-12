Лупенко Георгий Павлович
Место рождения
Дата рожденияС 17.09.1910 по 1979
Дата смерти25.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 17.09.1910 по 1979
Отец: Лупенко Павел
Мать: Ульяна
Иммиграция
Между 1933 и 1936
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.02.1946
Дочь: Лупенко Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Ирина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Матвеевна
Смерть
25.09.1979