Колосов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов ?

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

17.04.1987

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1987

Отец: Колосов ?

Мать: ?

Беларусь
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