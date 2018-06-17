Колосов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов ?

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

20.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1963

Отец: Колосов Дмитрий

Мать: ?

Беларусь
Рождение ребёнка
23.09.1985

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Беларусь
Рождение ребёнка
17.04.1987

Сын: Колосов ?

Мать ребёнка: ?

Беларусь
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