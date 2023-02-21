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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
23.09.1985

Дочь: ?

Отец ребёнка: Колосов ?

Беларусь
Рождение ребёнка
17.04.1987

Сын: Колосов ?

Отец ребёнка: Колосов ?

Беларусь
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