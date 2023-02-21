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Место рождения
Беларусь
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Колосова) ?
1985 г.р.
Колосов ?
1987 г.р.
Добавил:
АФ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь
Рождение ребёнка
23.09.1985
Дочь:
?
Отец ребёнка:
Колосов ?
Беларусь
Рождение ребёнка
17.04.1987
Сын:
Колосов ?
Отец ребёнка:
Колосов ?
Беларусь
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