Горячих Филип Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Горячих Тихон Нефёдович
Мать: Горячих Евстафьева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Васса Филипповна
Мать ребёнка: Горячих Евдокия Иевлева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агафья Филипповна
Мать ребёнка: Горячих Евдокия Иевлева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Стеанида Филипповна
Мать ребёнка: Горячих Евдокия Иевлева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Горячих Никифор Филиппович
Мать ребёнка: Горячих Евдокия Иевлева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Горячих Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Горячих Евдокия Иевлева
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Горячих Евдокия Иевлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячих Евдокия Иевлева
Смерть
После 1816