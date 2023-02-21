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Горячих Филип Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Горячих Тихон Нефёдович

Мать: Горячих Евстафьева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Васса Филипповна

Мать ребёнка: Горячих Евдокия Иевлева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агафья Филипповна

Мать ребёнка: Горячих Евдокия Иевлева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Стеанида Филипповна

Мать ребёнка: Горячих Евдокия Иевлева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Горячих Никифор Филиппович

Мать ребёнка: Горячих Евдокия Иевлева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Горячих Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: Горячих Евдокия Иевлева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Горячих Роман Филиппович

Мать ребёнка: Горячих Евдокия Иевлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячих Евдокия Иевлева

Смерть
После 1816
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