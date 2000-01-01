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Горячих Евдокия Иевлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

17.01.1832 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Васса Филипповна

Отец ребёнка: Горячих Филип Михайлович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агафья Филипповна

Отец ребёнка: Горячих Филип Михайлович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Стеанида Филипповна

Отец ребёнка: Горячих Филип Михайлович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Горячих Никифор Филиппович

Отец ребёнка: Горячих Филип Михайлович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Горячих Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Горячих Филип Михайлович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Горячих Роман Филиппович

Отец ребёнка: Горячих Филип Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячих Филип Михайлович

Смерть
17.01.1832 ст.
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