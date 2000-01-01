Горячих Евдокия Иевлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти17.01.1832 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Васса Филипповна
Отец ребёнка: Горячих Филип Михайлович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агафья Филипповна
Отец ребёнка: Горячих Филип Михайлович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Стеанида Филипповна
Отец ребёнка: Горячих Филип Михайлович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Горячих Никифор Филиппович
Отец ребёнка: Горячих Филип Михайлович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Горячих Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Горячих Филип Михайлович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Горячих Филип Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1832 ст.